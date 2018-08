Corea del Norte realiza un nuevo ensayo de misiles balísticos

Corea del Norte ha realizado hoy, martes, un nuevo ensayo con misiles balísticos, disparando al menos un proyectil en dirección al Mar de Japón (llamado "Mar del Este" en las dos Coreas), según ha detallado a Efe un portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano. Se trataría de un misil de alcance intermedio, según ha detallado el Ejército de Estados Unidos, y que ha alcanzado al menos 2.500 kilómetros de altitud, según Japón.

La prueba se ha realizado en torno a las 09:40 hora surcoreana (02:40 en Euskadi) desde la provincia de Pyongan del Norte.

El Ejército de Estados Unidos, asimismo, ha confirmado haber detectado un proyectil lanzado desde Corea del Norte y ha asegurado que se trataba de un misil de alcance intermedio lanzado desde tierra.

En un comunicado, el Mando del Pacífico de Estados Unidos (USPACOM) ha señalado el Ejército ha rastreado el proyectil durante 37 minutos hasta que este cayó sobre el mar del Este.

El ensayo ha sido realizado en torno a la base aérea de Panghyon, donde el pasado 12 de febrero el ejército norcoreano disparó por primera vez su nuevo misil Pukguksong-2, también conocido como KN-15, con un alcance estimado de unos 3.000 kilómetros.

Este ensayo armamentístico norcoreano, el primero desde el pasado 8 junio cuando Pyongyang disparó un misil de crucero, se produce justo después de que el nuevo presidente surcoreano, Moon Jae-in, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunieran la pasada semana en Washington para tratar la problemática del régimen.

Un anuncio importante

El Gobierno de Corea del Norte ha asegurado este martes que esta misma tarde, a las 15:00 horas (22:00 horas en Euskadi), hará un "anuncio importante", que llegará horas después de llevar a cabo el lanzamiento de un misil balístico.

¿Nada mejor que hacer?

El presidente estadounidense Donald Trump, ha reaccionado a la prueba del misil por Twitter para asegurar: "Corea del Norte acaba de lanzar otro misil ¿Este tipo no tiene nada mejor que hacer con su vida?".

Trump, que ha pasado un fin de semana jugando al golf por trigésimo quinta vez desde que llegó a la Presidencia, ha añadido: "Es difícil creer que Corea del Sur y Japón vayan a aguantar esto mucho más tiempo. Quizá, China hará un movimiento fuerte frente a Corea del Norte y acabará con este sinsentido de una vez por todas".

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....