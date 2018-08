Internacional

Estados Unidos

El hijo de Trump se reunió con una abogada rusa para hablar sobre Clinton

Agencias | Redacción

10/07/2017

Según The New York Times, el hijo de Trump pretendía obtener información dañina sobre la excandidata Hillary Clinton.

El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., esperaba obtener información dañina sobre la excandidata presidencial Hillary Clinton de la reunión que mantuvo en junio del año pasado con una abogada rusa que tenía conexiones con el Kremlin, informa hoy The New York Times.

Según el diario, que cita a tres asesores de la Casa Blanca instruidos sobre la reunión y a otros dos conocedores de la misma, a Trump Jr. le prometieron esta información antes de acceder a mantener el encuentro, al que asistió con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y su entonces director de campaña, Paul Manafort.

La reunión tuvo lugar en la Torre Trump de Nueva York el 9 de junio de 2016, poco después de que el actual mandatario obtuviera la nominación como candidato republicano a la presidencia, según reveló este sábado el periódico neoyorquino.

Las fuentes entrevistadas por el NYT aseguraron que el primogénito de Donald Trump tenía expectativas de obtener esa información comprometedora sobre Clinton, pero no confirmaron que la abogada, Natalia Veselnitskaya, efectivamente se la diera.

En un comunicado enviado este domingo, Trump Jr. indicó que la abogada decía tener datos, que no puso sobre la mesa, sobre la supuesta financiación del Comité Democrático Nacional por parte de "individuos conectados a Rusia" que también apoyaban a Clinton.

"Sus declaraciones eran vagas, ambiguas y no tenían sentido. No proporcionó, ni tan solo ofreció, detalles o información que lo probaran. Pronto estuvo claro que no tenía información significativa", señaló.

El encuentro, que Trump Jr. había descrito el sábado en otro comunicado como "una breve reunión introductoria" sin hacer mención a Hillary Clinton, derivó entonces en una conversación sobre las adopciones de niños rusos en EEUU.

"Se me hizo evidente que esta era su agenda desde el principio y que las alegaciones de información potencialmente útil eran un pretexto para la reunión", explicó Trump Jr.

Veselnitskaya es conocida, según el NYT, por su actividad contra una ley estadounidense contra los abusos de los derechos humanos en Rusia que llevó al presidente Vladimir Putin a detener las adopciones de niños rusos en EEUU como represalia.