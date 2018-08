Internacional

La propuesta de quemar copias del Corán es 'vergonzosa', según Clinton

08/09/2010

La iniciativa ha partido de un pastor de la iglesia cristiana de Gainesville (Florida), que anima a quemar cientos de copias del Corán el próximo sábado, en una ceremonia al aire libre.

La secretaria de estado de EEUU, Hillary Clinton, ha rechazado la iniciativa de un pastor de Florida para quemar cientos de copias del Corán por el aniversario de los atentados del 11 de septiembre, y la ha tachado de "vergonzosa".

Jones, pastor de la iglesia cristiana Dove World Outreach Center, en Gainesville (Florida), ha anunciado la quema del libro sagrado de los musulmanes el sábado en una ceremonia al aire libre, para conmemorar los ataques terroristas en EEUU en septiembre de 2001.



Clinton se ha mostrado satisfecha con la condena "clara e inequívoca" de los líderes y seglares de otras religiones, que han repudiado unánimemente la propuesta del pastor Terry Jones. En sus palabras, se trata de un "acto irrespetuoso y vergonzoso".



"Nuestro compromiso con la tolerancia religiosa data desde los principios de nuestra nación", ha señalado Clinton durante un discurso.

Previamente, el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, había calificado como "provocadora" la propuesta del pastor Terry Jones para conmemorar el noveno aniversario del 11 de septiembre.



"Esperamos que entre hoy y el sábado haya una gran cantidad de voces a lo largo de todo Estados Unidos que le deje claro a esta comunidad que esta no es la manera en la que nosotros conmemoranos el 11 de septiembre", añadió.



El presidente Barack Obama conmemorará los ataques del 11 de septiembre del 2001 con un acto de homenaje a las víctimas en el Pentágono, donde se estrelló uno de los aviones, en tanto que el

vicepresidente Joe Biden viajará a Nueva York, para asistir a los actos de la Zona Cero.



Por su parte, la primera dama Michelle Obama y la ex primera dama Laura Bush, se desplazarán a Pensilvania para participar en un acto en homenaje a los ocupantes del vuelo 93 de United Airlines, el

único de los cuatro aviones secuestrados que no alcanzó su objetivo.