Terry Jones, pastor de Florida

La quema de libros sagrados se vuelve un fenómeno en internet

Redacción

10/09/2010

La respuesta en la web a acciones como esas ha sido negativa. Obama ha dicho en twitter que "quemar un Corán es contrario a nuestros valores". No obstante, no es algo nuevo en internet.

El pastor radical de Florida Terry Jones ha suspendido de momento la polémica quema de copias del Corán, pero su iniciativa sigue viva en internet donde, además, la incineración de libros sagrados no es nueva.

La popular web YouTube cuenta con una amplia colección de vídeos caseros en los que se ve cómo arden coranes y biblias, algunos de ellos reproducidos en más de 50.000 ocasiones, aunque sin originar un debate popular más allá de los comentarios dejados por los internautas.

La respuesta en la web a acciones como esas ha sido hasta la fecha mayoritariamente negativa, algo que se pudo comprobar especialmente a raíz de la campaña del pastor evangélico Terry Jones, cancelada ayer. La idea de Jones era mostrar así su animadversión al Islam el sábado 11 de septiembre, día en el que se cumplen 9 años de los atentados terroristas contra las torres gemelas de Nueva York.

A pesar de las peticiones de representantes políticos, militares y religiosos para que pusiera fin a su plan, Jones solo se retractó después de recibir una llamada del secretario de Defensa, Robert Gates, y de obtener el compromiso, dijo, de que se suspendería la construcción de un centro islámico cerca de la "zona cero" de Nueva York, aunque los promotores negaron este acuerdo. Más tarde dijo que estaba reconsiderando su decisión, aunque la convocatoria de la quema sigue, de momento, suspendida.

En foros de Facebook como "In Protest of ''International Burn a Koran Day''", con más de 27.000 suscriptores o "Against ''International Burn A Koran Day''", con 25.000, se celebró el cambio de opinión de Jones y se especuló con la posibilidad de que le hubiese entrado miedo al líder evangélico.

La noticia sobre la incineración de las escrituras islámicas se ha convertido en las últimas horas en uno de los temas del día en Twitter bajo el término "Quran burning", una red social que empleó el presidente de EE. UU., Barack Obama, para mostrar su posición al respecto. "Quemar un Corán es contrario a nuestros valores. Este país se construyó sobre la noción de libertad religiosa y tolerancia", ha manifestado el mandatario a través de su cuenta de usuario.