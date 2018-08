Internacional

Asamblea Constituyente

Varios fallecidos durante la jornada de electoral en Venezuela

AGENCIAS | REDACCIÓN

30/07/2017

ACTUALIZACIÓN (31/07/2017) Venezuela elige a la Constituyente con más de ocho millones de votos.

Venezuela elige este domingo a los miembros de la Asamblea Constituyente que ha convocado el presidente, Nicolás Maduro, un proceso que ha suscitado la crítica interna e internacional. La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) rechaza este proceso para cambiar la Constitución, al considerar que abrirá las puertas a la consolidación de "una dictadura del chavismo" en Venezuela.

La jornada de votación transcurre entre cortes de calles y otras formas de protesta convocadas por la oposición en ciudades y municipios de todo el país, donde en las últimas horas han ocurrido incidentes violentos.

La oposición (que ha llamado a no protestar en los centros de votación para evitar enfrentamientos entre venezolanos) ha convocado también una gran concentración en Caracas para intentar evitar lo que catalogan de "fraude".

Venezolanos frente a un colegio electoral. Foto: EiTB

Esta convocatoria a manifestarse retaba al Gobierno de Maduro, que prohibió el pasado jueves cualquier manifestación o reunión que pueda interferir o afectar el proceso electoral y las fuerzas del orden ya han empezado a dispersar algunas de las protestas con bombas lacrimógenas y perdigones.

El Ministerio Público investiga varias muertes



El Ministerio Público venezolano ha anunciado la apertura de sendas investigaciones por la muerte de ocho personas en las últimas horas, coincidiendo con las protestas de la oposición.

Disturbios en Venezuela durante la jornada electoral. Foto: EiTB

Entre los fallecidos hay un candidato chavista a la ANC, muerto a tiros mientras se encontraba en su casa de Ciudad Bolívar, seis manifestatntes muertos también por armas de fuego y un agente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Por su parte, la oposición asegura que son ya trece los fallecidos en las últimas 24 horas en incidentes relacionados con las elecciones constituyentes.

Explosión al paso de la Policía

Siete miembros de la Guardia Nacional Bolivariana han resultado heridos tras una potente explosión ocurrida este domingo en Caracas en las inmediaciones de una protesta ciudadana contra las elecciones.

Los agentes patrullaban en motocicleta por la zona de Altamira, al este de la capital venezolana, cuando una fuerte explosión los tomó por sorpresa, tal como muestran los videos que circulan en las redes sociales.

Momento en el que ha ocurrido la explosión. Foto: EFE

"Abierto el 99,5 % de los centros de votación"

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ha destacado que el "99,5 % de los centros de votación están abiertos". "La gente está participando, saliendo de sus casas para expresar su soberanía a través del voto", ha afirmado

Lucena ha destacado que a pesar de "algunos focos de problemas" registrados en dos parroquias del país, no se ha visto afectado el buen desarrollo de la jornada electoral. Asimismo, ha recordado además que no está permitido ofrecer resultados electores mientras estén abiertas las mesas de votación y que tres horas después del cierre de las mismas creen que podrán ofrecer cifras oficiales.

Ciudadanos asisten a votar durante la elección de la Asamblea Constituyente. Foto: EFE

Una participación del 7 %, según la oposición

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha asegurado que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente ha tenido "cero apoyo" y que cuando restan pocas horas para que culmine el proceso solo ha votado el 7 % del padrón electoral.

El presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, ha dicho, como portavoz de la MUD, que "no más de un millón y medio de personas" ha votado en estos comicios.

El padrón electoral de Venezuela cuenta con 19,5 millones de personas inscritas y, según Borges, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, tiene listo un boletín con resultados "fraudulentos" que supuestamente informa de una participación de 8,5 millones de votantes.

Un ciudadano depositando su voto. Foto: EFE

Maduro: "El primer voto por la paz"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han sido de los primeros en depositar su voto para las elecciones a la Asamblea Constituyente en el país latinoamericano. Maduro y su esposa han votado a las 06.05 de la mañana (hora local, seis horas más en Euskadi), en el Colegio Miguel Antonio Caro, en Catia.

"Quise ser el primer voto", ha declarado Maduro minutos después ante los medios. "El primer voto por la paz, por la independencia y la soberanía de Venezuela y por la tranquilidad futura", ha aseverado antes de remarcar lo simbólico de la fecha.

"Un día como hoy, 30 de julio de 1783 estaban bautizando a Bolívar, y por ese niño estamos aquí. El 30 de julio del año 2000 el comandante Chávez fue elegido presidente de la República y refrendó la Constitución del 99", ha añadido.

"Tenemos un legado que defender, un legado de libertadores", ha dicho Maduro antes de dedicar unas palabras al presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha prometido sancionar a Venezuela si se celebran estos comicios, declarados "inconstitucionales" por la oposición.

"No hay poder sobre la tierra que pueda impedir a Venezuela su derecho democrático", ha declarado el mandatario. "Desde ya me pongo al servicio de la Asamblea Nacional Constituyente, emanado del único soberano de Venezuela, donde no mandan emperadores ni reyes. Buenos días, Venezuela", ha concluido.