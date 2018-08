Internacional

EE. UU.

Declaran inconstitucional la ley contra los homosexuales del Ejército

Redacción

10/09/2010

Una jueza ha anulado una norma de 1993 para permitir que los gays y lesbianas que entren al Ejercito puedan declarar abiertamente su condición sexual.

Una jueza federal del estado de California declaró inconstitucional el jueves la ley que prohíbe servir en el Ejército de Estados Unidos a los homosexuales que declaren abiertamente su condición sexual.

En un fallo emitido a última hora del día, la magistrada Virginia Phillips anuló la norma conocida como ''Don''t ask, don''t tell'' (''no preguntes, no contestes), que fue aprobada como ley en 1993 como un compromiso para permitir que los gays y lesbianas pudieran servir en el Ejército, siempre y cuando no revelasen su condición sexual.

Se trata de la respuesta judicial a la demanda presentada por el grupo Log Cabin Republicans, una organización conservadora que defiende los derechos de los homosexuales. El director ejecutivo del grupo, Clarke Cooper, dijo estar "encantado" con un fallo que tildó de "victoria para todos los miembros del servicio militar de Estados Unidos".

La jueza señaló en su dictamen que, como habían indicado los demandantes, la normativa contraviene la primera y la quinta enmienda de la Constitución estadounidense y vulnera "por muchos motivos" los derechos fundamentales de los miembros del Ejército.

La ley, señaló Phillips en su fallo de 86 páginas, no sólo no influye en la preparación del Ejército sino que, en realidad, tiene un "efecto pernicioso" para las fuerzas armadas, informó el diario The New York Times.