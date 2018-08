Internacional

Charlottesville

Trump condena a los supremacistas tras las críticas por falta de firmeza

agencias

15/08/2017

El presidente ha prometido que "se hará justicia" por la violencia de Charlottesville. Los directores generales de Intel, Merck y Under Armour han renunciado a Consejo de Fabricantes Estadounidenses.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha condenado finalmente al Ku Klux Klan (KKK), a los neonazis, a los supremacistas blancos y a "otros grupos de odio", después de dos días de críticas por la tibieza con que respondió al ataque en Charlottesville (Virginia).

"El racismo es el mal. Y aquellos que causan violencia en su nombre son criminales y matones, incluyendo el KKK, los neonazis, los supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes para todo lo que valoramos como estadounidenses", ha dicho en una declaración televisada y sin preguntas desde la Casa Blanca.

"A todos los que actuaron criminalmente en la violencia racista de este fin de semana, rendiréis cuentas completamente. Se hará justicia", ha declarado Trump.

Poco antes de su comparecencia se supo que el juez ha negado de momento la libertad bajo fianza a James Alex Fields, el joven blanco con conocidas ideas neonazis que el sábado arrolló a un grupo de manifestantes antifascistas en el centro de Charlottesville.

Importantes CEOs contra la falta de firmeza

Los directores generales de Intel, Merck y Under Armour renunciaron este pasado lunes al Consejo de Fabricantes Estadounidenses creado por Trump, a raíz de la tibieza con la que respondió al ataque de Charlottesville.

El primero en hacerlo fue el del gigante farmacéutico Merck, Kenneth Frazier, quien dijo -sin citar a Trump- que los líderes deben "rechazar claramente las expresiones de odio, fanatismo y supremacía que van en contra del ideal estadounidense de que todas las personas son creadas iguales".

Le siguió el director general de Intel, Brian Krzanich, que justificó su renuncia "para llamar la atención sobre el grave daño que el clima político está causando en asuntos críticos" y pidió a "los líderes" que "condenasen" la violencia supremacista de Charlottesville.

Finalmente, el director general de la marca de zapatillas Under Armour, dijo en su Twitter: "Nos mantenemos firmes en nuestro potencial y habilidad de mejor la industria estadounidense. Sin embargo, Under Armour se dedica a la innovación y al deporte, no a la política".