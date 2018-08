Internacional

Ecuador

Los policías sublevados pensaron en matar a Correa

Redacción

06/10/2010

"Maten rápido a ese hijo de puta de Correa", recoge una grabación de la Radio Patrulla de la Policía Nacional ecuatoriana correspondiente al pasado 30 de septiembre.

La grabación de la Radio Patrulla de la Policía Nacional ecuatoriana correspondiente al pasado 30 de septiembre reveló que algunos de los agentes que participaron en la sublevación tenían la intención de asesinar al presidente, Rafael Correa, en un intento de golpe de Estado.

En la grabación, divulgada por la agencia estatal de noticias ANDES, se escucha la voz de uno de los policías sublevados que insta a los agentes que se encontraban custodiando al mandatario en el hospital a matarlo.

"Maten rápido a ese hijo de puta de Correa, que lo maten para que se acabe esto ya, que se acabe esta protesta (...). Mátenle, embósquenle, dispárenle", recoge la grabación.

Este mismo agente exhorta a sus colegas a acabar con la vida del dirigente si se niega a suspender los trámites de aprobación de la Ley de Servicio Público, que elimina las bonificaciones salariales, por la que se manifestó el colectivo. "Boten bala, no dejen salir a ese maldito (...), ese ''man'' (hombre) no sale si no firma, hoy no sale", insiste.

Tesis del Gobierno

Esta grabación confirma las tesis del Gobierno, cuyos miembros temieron en todo momento por la integridad física de Correa, quien permaneció retenido durante 12 horas en el Hospital de la Policía Nacional hasta ser rescatado por las Fuerzas Armadas.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha extendido hoy hasta el próximo viernes el estado de excepción, que decretó por cinco días el pasado jueves, durante la rebelión de policías, a peticion de la Asamblea Nacional, que se encuentra militarizada.