El presunto terrorista de Nueva York es un uzbeko de 29 años

El presunto autor del atentado terrorista de Nueva York llevaba varias semanas preparando el ataque y siguió "exactamente" instrucciones del Estado Islámico (EI) distribuidas en redes sociales, según informan fuentes oficiales.

En el atentado, que consistió en un atropello múltiple, fueron asesinadas ocho personas y doce más resultaron heridas. Cuatro de los lesionados están en estado crítico, aunque en condición estable.

En una rueda de prensa, autoridades de la Policía de Nueva York identificaron por primera vez públicamente al autor del atentado como Safyullo Saipov, de nacionalidad uzbeka, que llegó a Estados Unidos en marzo de 2010.

Agentes del FBI han estado en las últimas horas en el edificio de Tampa, Florida, donde vivió una temporada Saipov.

El presunto autor del atentado de este martes en Manhattan, un inmigrante uzbeko de 29 años, se radicalizó dentro de EE. UU. y está "asociado" al grupo yihadista Estado Islámico (EI),

La Policía dice que Saipov atentó en nombre del Estado Islámico pero no hay pruebas de que sea miembro.

Safyullo Saipov. Foto: EFE

Cinco de las víctimas mortales eran argentinas y otra belga

Cinco de los ocho muertos por el atentado perpetrado este martes en Nueva York eran argentinos que celebraban en esa ciudad estadounidense el 30 aniversario de su graduación en la Escuela Politécnica de Rosario, informaron hoy fuentes oficiales de Argentina. Asimismo, el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Bélgica, Didier Reynders, ha confirmado que uno de los ocho muertos en el atentado es un ciudadano del país europeo.

Trump ordena endurecer el programa de veto a las entradas al país

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que se trata de un ataque perpetrado por "una persona demente y muy enferma". "En Nueva York, parece que hay otro ataque de una persona demente y muy enferma. Las fuerzas de seguridad están siguiendo esto de cerca. ¡No en Estados Unidos!", ha asegurado el mandatario estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

Además, ha ordenado endurecer el programa de veto a la entrada al país: "Acabo de ordenar a Seguridad Nacional que endurezca el programa de 'Veto Extremo'. Ser políticamente correcto está bien, ¡pero no para esto!".

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this!