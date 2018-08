Internacional

Cuarenta diputados 'tories', dispuestos a firmar una carta de censura a May

AGENCIAS | REDACCIÓN

12/11/2017

Estos diputados conservadores querrían forzar su salida por el malestar sobre las negociaciones del "brexit", según The Sunday Times.

La primera ministra británica, Theresa May. Foto: EFF

Cuarenta diputados conservadores están dispuestos a firmar una carta de censura a la primera ministra británica, Theresa May, para forzar su salida por el malestar sobre las negociaciones del 'brexit', según The Sunday Times.

El Gobierno de May está sumido en una crisis por la falta de avances en las conversaciones sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y el escándalo sobre casos de supuesto acoso sexual que salpican a algunos políticos conservadores, además de la reciente dimisión de Priti Patel como ministra de Cooperación Internacional debido a sus controvertidas reuniones no oficiales y no autorizadas con destacados miembros del Gobierno israelí.

De acuerdo con el dominical británico, 40 diputados "tories", ocho menos de los necesarios para forzar una elección interna en el liderazgo del partido, se han unido para manifestar su descontento con la gestión de May, que quedó debilitada al perder la mayoría absoluta en las elecciones adelantadas del pasado junio.

Además, la jefa del Gobierno afronta más problemas después de que políticos europeos advirtieran de que las negociaciones sobre el "brexit" están en crisis y es posible que no se llegue a un acuerdo preliminar entre Londres y Bruselas el mes próximo, como se esperaba, dice el rotativo.