Una falsa alerta de tiroteo provoca escenas de pánico y avalanchas en Londres

La Policía de Londres ha desalojado dos céntricas paradas de metro debido a una alerta de tiroteo, provocando escenas de pánico y avalanchas, aunque poco después estas han sido reabiertas tras no hallar sospechosos ni evidencias de disparos.

En concreto, la alerta de tiroteo ha provenido de la estación de Oxford Circus, aunque también ha sido clausurada la parada de Bond Street para prevenir aglomeracines. Se trata de dos estaciones que están ubicadas en una de las mayores zonas comerciales de la ciudad. El incidente ha tenido lugar a hora punta, en pleno Black Friday, con las tiendas a rebosar de consumidores.

Según ha explicado la Policía Metropolitana, a las 16:38 hora local (17:38 en Euskadi) han recibido una alerta por tiroteo y han respondido al "incidente" como si estuviese relacionado con el terrorismo.

Las Fuerzas de Seguridad han pedido a las personas que se encuentren en la zona que se pongan a salvo dentro de algún edificio.

Una periodista de la cadena pública BBC ha contado que ha visto a gente saliendo de la estación de Oxford Circus en "estampida". "Varias personas me dijeron que creían que había disparos o un fuego" en el interior, ha relatado.

Finalmente, sin embargo, las estaciones han sido reabiertas al no hallar evidencias de disparos, ni sospechosos, ni personas heridas.

People are running from the scene after multiple reports of shots fired in London. Police urge everyone on Oxford street to evacuate into a building. pic.twitter.com/hnbxFAFxaR

We have not located any trace of suspects, evidence of shots fired or casualties. Officers still on scene. If you are in a building stay there, if you are on the street in #OxfordStreet leave the area. Officers continue to search the area. More updates as soon as we have them