La campaña por el 'Brexit' pide a May no ofrecer más dinero a la UE sin condiciones

Agencias | Redacción

03/12/2017

Varios exministros, diputados y empresarios piden a la primera ministra británica dejar las negociaciones con Bruselas si no se aceptan esas condiciones.

Foto de archivo de Theresa May. EFE

La campaña a favor del "Brexit" ha pedido a la primera ministra británica, Theresa May, que no se comprometa a pagar más dinero a la Unión Europea (UE) a no ser que se cumplan una serie de condiciones en los próximos meses, en una carta difundida hoy en el Reino Unido.

En la misiva, firmada por varios exministros, diputados y empresarios, en su gran mayoría conservadores, la campaña "Leave means Leave" demanda a la jefa del Gobierno británico dejar las negociaciones con Bruselas si no se aceptan esas condiciones y se comprometen a "hablar en serio" del futuro acuerdo comercial bilateral en el Consejo Europeo del 14 y el 15 de diciembre.

Los firmantes creen que, en las conversaciones sobre el "Brexit" o salida británica de la UE, la Comisión Europea se ha comportado de una manera "impropia" de un organismo internacional. Defienden, sin embargo, que el Gobierno británico ha demostrado "inmensa paciencia y buena voluntad".

Las condiciones propuestas son, entre otras, llegar a un acuerdo de libre comercio sin aranceles recíproco entre el Reino Unido y la UE antes del 30 de marzo de 2018, y que el Reino Unido pueda firmar nuevos acuerdos con terceros países a partir del 30 marzo de 2019, cuando el país sale del bloque.