Estados Unidos pone fin a la neutralidad en Internet

Agencias | Redacción

15/12/2017

Las empresas que proporcionan la conexión a Internet tendrán margen para bloquear o ralentizar el acceso de los usuarios o cobrar más a los clientes que quieran acceder a cierto contenido.

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ha derogado una regulación de 2015 que obligaba a las empresas proveedoras de Internet a garantizar su neutralidad, por lo que ahora se abre la puerta a que estas mismas empresas puedan aprobar restricciones de forma arbitraria, en función del usuario y el contenido.

Con tres votos a favor y dos en contra, la FCC ha puesto fin a la política impulsada por el anterior presidente, Barack Obama, al entender que las medidas en vigor suponían una "microgestión" de la red.

En palabras del responsable de la comisión, el republicano Ajit Pai, "no se va a destruir Internet. No se va a matar la democracia. No se va a reprimir la libertad de expresión 'on line'".

La reforma cuenta con el respaldo de compañías proveedoras como AT&T, Comcast y Verizon y, en cambio, ha recibido todo tipo de críticas por parte de empresas de Internet como Facebook y Alphabet.

Aunque aún está por ver cómo y en qué grado se aplicarán las últimas modificaciones, lo cierto es que ahora las empresas que proporcionan la conexión a Internet tendrán margen para bloquear o ralentizar el acceso de los usuarios o cobrar más a los clientes que quieran acceder a cierto contenido. Uno de los potenciales perjudicados, Netflix, ha dicho estar "decepcionado" y ha vaticinado "una larga batalla legal".