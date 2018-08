Ya son 20 los muertos en las violentas protestas de Irán

Al menos 9 personas murieron anoche en diferentes ciudades de la provincia iraní de Isfahán (unos 350 kilómetros al sur de Teherán), con lo que son ya 20 los fallecidos en las protestas antigubernamentales que tienen lugar en el país, según los medios locales.

Entre los muertos anoche, 6 manifestantes perdieron la vida en la ciudad de Qahderiyán, cuando atacaron la comisaría de la ciudad, mientras que murieron tiroteados un niño de 11 años en la ciudad de Jomeiní Shahr, un miembro de los Guardianes de la Revolución en la ciudad de Kahriz Sang y un policía en la ciudad de Nayaf Abad.

Además, el vicegobernador de seguridad y política de la provincia de Hamedan, Saíd Sharojí confirmó otros tres fallecidos en la ciudad de Tuiserkan durante las protestas que se llevaron a cabo anteanoche en esa ciudad.

Así son ya 20 los muertos a raíz de las manifestaciones antigubernamentales contra la corrupción y la carestía de la vida, que comenzaron el pasado 28 de diciembre.

El Ministerio iraní del Interior ha dejado claro que no se ha otorgado ningún permiso para convocar manifestaciones y la ley iraní de delitos políticos penaliza cualquier protesta considerada "contraria a la gestión del país y sus instituciones políticas y a las políticas nacionales y exteriores".

Detenciones

Unos 450 manifestantes han sido detenidos en los últimos tres días en Teherán, durante las protestas, ha informado hoy un responsable del departamento de seguridad de la gobernación.

"El sábado 200 personas, el domingo 150 y ayer ,lunes, 100" manifestantes fueron detenidos, ha dicho el vicegobernador de la provincia de Teherán, Ali Asgar Naserbajt.

"Enemigos de Irán"

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha atribuido las protestas a los "enemigos de Irán", aunque desde Israel han negado estar alentándolas, pese a desear "éxito al pueblo iraní en su noble búsqueda de la verdad".

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho también en Twitter que la gente de Irán está finalmente "actuando en contra del brutal y corrupto régimen iraní". El magnate ha aprovechado para criticar a su predecesor Barack Obama por darles "tontamente todo ese dinero que fue directamente al terrorismo y dentro de sus bolsillos".

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!