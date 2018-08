Internacional

Elecciones legislativas

El cambio de Obama se diluye en las urnas

03/11/2010

- Los republicanos, impulsados por el Tea Party, han asestado una derrota histórica a los demócratas, haciéndose con la Cámara de Representantes.



- El Senado sigue en manos del partido de Obama.





Estados Unidos despierta del sueño del "Yes, we can". El Partido Republicano ha arrebatado este miércoles a los demócratas el control de la Cámara de Representantes por un margen que podría superar la histórica victoria legislativa que consiguió en 1994, y ha ganado terreno en el Senado recortando significativamente la ventaja demócrata.

Los resultados representan una condena a la política adoptada por el presidente Barack Obama cuando tan solo lleva dos años de mandato, y representan el descontento de un electorado hastiado por la crisis y el paro.



EE. UU. ha renovado los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 37 de 100 senadores, 37 de 50 gobernadores y otros puestos estatales y locales.

Según las últimas proyecciones, los conservadores han conquistado al menos 50 escaños en la Cámara Baja, muy por encima de los 39 que necesitaban para hacerse con la mayoría.



A partir de ahora, los republicanos no solo tendrán capacidad para bloquear cualquier propuesta de ley que Obama pretenda sacar de ahora en adelante, sino que le obligarán a hacer uso de su capacidad de veto presidencial para suprimir los intentos para deshacer sus dos principales triunfos: la reforma financiera y la reforma sanitaria.



En lo que se refiere al Senado, los republicanos se han quedado a cuatro escaños de la mayoría, pero han conseguido arrebatar seis asientos a los demócratas.

La explosión del movimiento ultraconservador Tea Party ha galvanizado la oposición contra el presidente Obama. Dos de los grandes vencedores de la noche, el senador por Kentucky, Rand Paul, y el senador por Florida, Marco Rubio, son grandes defensores de esta corriente republicana, y han prometido trasladar su ideario antigubernamental hasta los pasillos de Washington.

Los analistas pronostican, no obstante, que el movimiento se irá diluyendo progresivamente en favor de la aparición de grupos de presión con mayor poder económico, y más integrados en el organigrama de Washington.

El hasta hoy líder de la minoría republicana, John Boehner, asumirá la Presidencia de la Cámara en sustitución de Nancy Pelosi, cuyo destino político todavía está en el aire. "Obama ha recibido un mensaje: cambia el rumbo", ha proclamado Boehner, quien se ha comprometido a impulsar políticas para recortar el gasto público y reducir las competencias del Gobierno.







Obama telefonea a los líderes republicanos



El presidente Barack Obama ha telefoneado a los líderes demócratas y republicanos del Congreso y ha expresado a estos últimos su disposición a colaborar con ellos tras su triunfo.

El presidente estadounidense ofrecerá una rueda de prensa a las 13:00 horas locales (18:00 en Euskadi) para analizar los resultados de los comicios legislativos de este martes.







Otros resultados electorales

Entre los datos destacados de la jornada, está también el voto en contra de la legalización de la marihuana para su uso recreativo en California, un resultado que ha puesto fin a una intensa campaña seguida con gran interés dentro y fuera de las fronteras de EE. UU.

En el mismo estado, el demócrata Jerry Brown, de 72 años, sucederá a Arnold Schwarzenegger como gobernador.



En el capítulo de las anécdotas, el candidato republicano Mark Kirk ha ganado la contienda por el puesto de Illinois en el Senado que dejó vacante en 2008 el presidente Obama, un "escaño trofeo" en una contienda marcada por una feroz campaña de anuncios negativos.