Apple llevará de vuelta 250.000 millones de dólares a Estados Unidos

Apple anunció este miércoles que llevará de vuelta a Estados Unidos una buena parte de los capitales que tiene en el exterior, si no todos, dentro de una serie de medidas que permitirán inyectar 350.000 millones de dólares en la economía del país en los próximos cinco años. La empresa informó en 2017 que tiene fuera de Estados Unidos unos 252.300 millones de dólares, y, si bien no ha precisado exactamente cuánto va a repatriar, los expertos creen que la intención es hacerlo con toda esa cantidad. Además, ha dado cuenta de sus planes para crear, también en el próximo lustro, 20.000 nuevos empleos en el país.

En el comunicado que ha difundido, Apple anticipa que en un período no indicado pagará cerca de 38.000 millones de dólares en impuestos por la repatriación de capitales que tiene repartidos en todo el mundo: "Un pago (en impuestos) de ese tamaño probablemente sea el mayor de ese tipo que se haya hecho", dice el comunicado del gigante tecnológico dado a conocer desde su sede californiana de Cupertino.

La repatriación de capitales está amparada en lo recogido en la reforma fiscal aprobada a fines del año pasado, que busca, entre otras medidas, convencer a las empresas estadounidenses para que repatríen sus capitales reduciendo las cargas fiscales.

El anuncio de Apple, según el analista sénior de la firma Bernstein Toni Sacconaghi, puede derivar en la decisión de otras empresas para repatriar sus propios capitales, aunque no hay ninguna que, de acuerdo con cálculos de expertos, tenga tanto dinero fuera del país como el gigante tecnológico. Cálculos de medios especializados creen que las empresas estadounidenses tienen entre 1 y 3 billones de dólares fuera del país. IBM, por ejemplo, tiene en el exterior unos 10.000 millones de dólares.

La duda que se plantea es qué va a hacer Apple con tanto dinero que repatríe; no lo especifica la firma en el comunicado, pero puede ser el abono de deuda, el pago de dividendos o, como sostiene Sacconaghi, que derive en una "importante adquisición".

Trump celebra la decisión

El presidente Donald Trump celebró esta repatriación de capitales: "Prometí que mis políticas permitirían a compañías como Apple traer grandes cantidades de dinero de vuelta a Estados Unidos. Es genial ver a Apple hacerlo como resultado de los recortes de impuestos", dijo Trump en un mensaje en Twitter.

I promised that my policies would allow companies like Apple to bring massive amounts of money back to the United States. Great to see Apple follow through as a result of TAX CUTS. Huge win for American workers and the USA! https://t.co/OwXVUyLOb1