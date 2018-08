El Congreso de EE. UU. aprueba los fondos para poner fin al cierre administrativo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy la prórroga presupuestaria que dota de fondos al Gobierno y permitió así la reapertura de la Administración después de un cierre parcial que ha durado 69 horas.

Big win for Republicans as Democrats cave on Shutdown. Now I want a big win for everyone, including Republicans, Democrats and DACA, but especially for our Great Military and Border Security. Should be able to get there. See you at the negotiating table!