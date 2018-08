Trump promete 'enfrentar el difícil problema de salud mental' tras la masacre

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido hoy "enfrentar el difícil problema de la salud mental", tras la masacre de este miércoles de Parkland (Florida), y hacer de la seguridad en las escuelas "nuestra principal prioridad".

"Vamos a enfrentar el difícil problema de la salud mental", ha dicho Trump en su discurso dirigido a los estadounidenses, después del tiroteo que ha dejado 17 muertos y una quincena de heridos en un centro de educación secundaria de Parkland.

En su discurso, sin embargo, Trump no ha hecho mención alguna a posibles medidas legislativas para reforzar el control del acceso a armas de fuego.

Trump se ha dirigido a "una nación de luto" y ha subrayado que "estamos todos juntos como una única familia". El mandatario ha recalcado que "debemos responder al odio con amor. Y a la crueldad, con amabilidad".

Trump ha señalado que planea viajar a Parkland para visitar a las familias de las víctimas y las autoridades locales, y que se reunirá con los gobernadores estatales para hacer de la seguridad en las escuelas "nuestra principal prioridad".

Poco antes, el presidente estadounidense ha afirmado que hay muchos "indicios" de que el presunto autor del tiroteo es una persona "mentalmente desequilibrada".

"Tantos indicios de que el tirador de Florida estaba mentalmente desequilibrado, incluso fue expulsado de la escuela por mal y errático comportamiento", ha dicho Trump en su cuenta de Twitter.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!