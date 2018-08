Internacional

Crisis financiera

Irlanda no descarta un rescate

Redacción

15/11/2010

Irlanda se convertiría así en el segundo país de la zona euro después de Grecia en obtener un rescate internacional. De todos modos, Dublín no ha solicitado aún ayuda alguna.

Irlanda no ha descartado la posibilidad de tener que recurrir a Europa en búsqueda de ayuda para capear su crisis de deuda, aunque ha afirmado que todavía no se había solicitado ayuda financiera de la Unión Europea (UE).

"Las cosas están sucediendo día a día", ha dicho el ministro de Justicia, Dermot Ahern, al programa "The Week in Politics" de la emisora nacional RTE cuando le preguntaron si pondría su reputación en juego y diría que Dublín no solicitaría ayuda.

Por su parte, en una declaración enviada por correo electrónico, un portavoz del Departamento de Finanzas ha señalado que había contactos actuales con colegas internacionales "a la luz de las actuales condiciones de mercado" pero ha repetido que no se había solicitado ayuda.

Fuentes de la UE dijeron durante los últimos dos días que había negociaciones encaminadas sobre un posible rescate y que era improbable que Irlanda, con crecientes costos de endeudamiento, resista sin asistencia.

El bloque desea que Irlanda acepte ayuda, según indicaron fuentes, para evitar un escenario similar al visto en Grecia, donde los problemas de presupuesto de un país llevaron a toda la zona euro a una crisis.

Sin embargo, Ahern dijo que las informaciones de que Irlanda estaba en negociaciones de ayuda eran "ficción". "No hay negociaciones en marcha. Si hubiera, el Gobierno lo sabría, y no lo sabemos", indicó en un texto divulgado por RTE, y agregó que había hablado el domingo con el primer ministro Brian Cowen y con el ministro de Finanzas Brian Lenihan.

Irlanda se convertiría en el segundo país de la zona euro después de Grecia en obtener un rescate internacional, aunque anteriormente otro miembro del Gabinete dijo que Irlanda no era como Grecia, tenía fondos hasta mediados del 2011 y que no necesitaba asistencia.