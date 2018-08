Trump y Kim Jong-un se reunirán en mayo para negociar una desnuclearización

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunirán en mayo en un lugar aún por determinar para explorar una desnuclearización de la península coreana.

Emisarios surcoreanos ha viajado este viernes a Washington para entregarle a Trump el mensaje que les confió este lunes en Pyongyang Kim Jong-un: su deseo de reunirse con el presidente estadounidense "lo antes posible".

Para iniciar la negociación con EE.UU., el líder norcoreano ofreció suspender sus ensayos nucleares y de misiles balísticos y también se mostró dispuesto a abordar la desnuclearización de la península de Corea.

Contra todo pronóstico, Trump aceptó hoy mismo la reunión que le había ofrecido Kim Jong-un, que será, de producirse finalmente, el primer encuentro de la historia entre mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte.

Reunión en la Casa Blanca

"El presidente Trump agradeció la reunión informativa y dijo que se reunirá con Kim Jong-un en mayo para lograr una permanente desnuclearización", ha anunciado en una breve comparecencia el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Eui-yong, que lideró la delegación enviada a Washington.

Estados Unidos no ha concretado todavía el lugar de la reunión, pero una posibilidad es que ocurra en la frontera intercoreana, al ser considerado territorio neutral.

De hecho, Kim Jong-un se reunirá en abril en esa misma zona con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, según acordaron los emisarios surcoreanos este lunes en Pyongyang.

En la Casa Blanca, Chung Eui-yong ha mostrado el optimismo compartido con Trump sobre "proseguir un proceso diplomático para probar la posibilidad de una resolución pacífica" al conflicto con Corea del Norte, pero advirtió de que las sanciones seguirá vigentes.

Una idea que después ha reforzado Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter: "Estamos haciendo un gran progreso pero las sanciones se mantienen hasta alcanzar un acuerdo. ¡Planeando la reunión!.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!