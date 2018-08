Internacional

Cuba

Fidel Castro deja la secretaría del Partido Comunista

Redacción

19/11/2010

La salud del ex presidente de la isla le habría alejado de las responsabilidades del único cargo que ostenta tras dejar el Gobierno en favor de su hermano Raúl en el año 2008.

Fidel Castro, ex presidente de Cuba, ha dejado el último cargo que ostentaba, el de primer secretario del Partido Comunista cubano, por su estado de salud.



El ex dirigente, que ya cedió el poder a su hermano Raúl en 2008, por sus problemas de salud, lo comentó ayer a un grupo de estudiantes con los que se reunió, según recoge Granma, diario oficial cubano.



"Yo me enfermé e hice lo que debía hacer: delegué mis atribuciones. No puedo hacer algo que no estoy en condiciones de dedicarle todo el tiempo", aseguró Castro.

En todo caso, la renuncia de Castro se hará efectiva durante el congreso del partido previsto para abril de 2011.