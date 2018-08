Internacional

Vuelve la tensión entre las dos Coreas

Jesús Torquemada

23/11/2010

Los incidentes fronterizos entre Corea del Norte y Corea del Sur se producen con frecuencia, pero pocos son tan graves como el registrado hoy.

Las dos Coreas mantuvieron una dura guerra entre 1950 y 1953 y nunca han firmado un tratado de paz. La frontera terrestre es la zona más militarizada del mundo y está completamente cerrada.

La frontera marítima es disputada entre las dos Coreas, que no se ponen de acuerdo sobre la línea de separación, especialmente en algunas islas de la parte occidental. Es precisamente aquí donde se ha producido el ataque de artillería por parte de Corea del Norte contra una isla de Corea del Sur.

Este ataque coincide con unas maniobras navales que está llevando a cabo Corea del Sur en esa zona, por lo que probablemente Corea del Norte explicará su ataque diciendo que los surcoreanos han violado la frontera.

Sin embargo, llama la atención la facilidad con la que Corea del Norte recurre a la violencia. Muy pocas veces Corea del Sur ha disparado contra territorio de Corea del Norte, pero Corea del Norte dispara con demasiada frecuencia contra Corea del Sur.

El pasado marzo, los norcoreanos hundieron la corbeta surcoreana "Cheonan", matando a 46 tripulantes.



Corea del Norte no tiene nada que perder con una guerra, porque su economía ya es un desastre. A Corea del Sur, por el contrario, no le conviene una guerra. Su economía es una de las más importantes del mundo y no tiene nada que ganar con una guerra.

Por eso, Corea del Sur suele aguantar las provocaciones norcoreanas, pero el régimen de Kim Jong-il empieza a ir demasiado lejos.