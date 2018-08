Internacional

Wikileaks solo ha filtrado el 0,5% de la información de la que dispone

10/12/2010

La página web Wikileaks ha cifrado este viernes en 1.269 el número total de cables diplomáticos filtrados hasta la fecha, lo que supone alrededor de un 0,5% de los documentos totales de los que dispone.

En total, Wikileaks dispone de 251.287 documentos correspondientes a Embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. Su publicación ha levantado las críticas de Washington y ha puesto al descubierto aspectos internos de la diplomacia norteamericana.

Si Wikileaks mantiene su ritmo de difusión, tendría material para seguir con las publicaciones durante más de seis años. El portal facilita estos documentos a cinco periódicos internacionales: El País, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian y The New York Times.