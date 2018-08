Internacional

Análisis

Una pelea entre dos que afecta a otros cuatro

Jesús Torquemada

Redacción

20/12/2010

Las dos Coreas parecen muy decididas a pegarse y va a ser necesario que los demás hagan un gran esfuerzo para separarlas antes de que la pelea se convierta en una guerra.

Hay cuatro países que se pueden ver afectados directamente por la tensión entre las dos Coreas. Uno es Estados Unidos, que tiene un pacto de defensa con Corea del Sur y unos 30.000 soldados estacionados en ese país. Desde el mismo momento en que comience una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, será también una guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos.

El segundo es China, que se vería obligada a intervenir en apoyo de Corea del Norte. Los papeles de Wikileaks han revelado que a los chinos no les importaría que cayera el régimen norcoreano, siempre y cuando se reconozca la influencia de China en toda la Península de Corea. No pueden permitir que Corea del Norte sea derrotada sin más en una guerra con Estados Unidos, porque significaría que quien manda en Asia es Estados Unidos y no China.

El tercer país afectado es Japón, que no vive tranquilo desde que Corea del Norte tiene bombas nucleares y misiles con los que podría tirar esas bombas sobre Japón. Sería muy difícil que Japón se quedase al margen de una guerra entre las dos Coreas.

El cuarto es Rusia, que tiene una frontera muy pequeña con Corea del Norte. No entraría directamente en esa guerra, pero la tensión que se crearía en esa zona no le conviene. Rusia ha sido quien ha convocado al Consejo de Seguridad de la ONU. Esta vez el asunto es serio.

