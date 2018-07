Internacional

Reino Unido

Dimite el ministro de Exteriores británico Boris Johnson

AGENCIA | REDACCIÓN

09/07/2018

La renuncia de Johnson llega poco después del pacto alcanzado sobre la posición a seguir por el Gobierno británico ante el 'brexit', y tras la dimisión del también ministro David Davis.

El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, ha presentado este lunes su dimisión en medio de la crisis desatada en el Gobierno de Theresa May por la posición a seguir por el Gobierno ante el brexit.

La renuncia de Johnson, uno de los miembros del Gobierno más favorable a un divorcio duro, se produce poco después de la dimisión anoche del ministro para el brexit, David Davis.

En un comunicado, Downing Street "agradece a Boris su trabajo" al frente del Foreign Office, del que tomó las rindas en julio de 2016, menos de un mes después del referéndum en el que el 51,9 % de los votantes se pronunciaron a favor de abandonar la Unión Europea (UE).

Johnson, que fue alcalde de Londres entre mayo de 2008 y mayo de 2016, fue una de las caras más visibles de la campaña favorable al brexit antes de aquel plebiscito.

No se trata de la única dimisión, ya que, el ministro británico para el brexit, David Davis, también ha anunciado su dimisión, por la falta de acuerdo con la primera ministra, Theresa May, en sus planes de abandonar la Unión Europea. Su renuncia ha sido motivada por la falta de acuerdo con May sobre el pacto alcanzado el viernes sobre cuál será la posición del gobierno británico ante el divorcio.