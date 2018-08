Internacional

Un año después del terremoto

Haití eleva a 316.000 el número oficial de fallecidos por el terremoto

Redacción

13/01/2011

"Acelerar los esfuerzos de reconstrucción y de recuperación es la prioridad absoluta para 2011", según la ONU. Más de 800.000 personas viven todavía en campamentos.

Haití ha elevado este miércoles a 316.000 el número oficial de personas fallecidas por el terremoto que asoló el país caribeño el 12 de enero de 2010, lo que

supone un aumento de más de 50.000 víctimas respecto a las estimaciones previas, según el primer ministro haitiano, Jean Max Bellerive.



Además, unas 810.000 personas siguen viviendo en alguno de los 1.150 campamentos para desplazados que hay en Haití, cuando se cumple un año del trágico terremoto



Según el coordinador humanitario de la ONU para Haití, Nigel Fischer, de los 700.000 que han abandonado los campamentos, unos 100.000 han sido realojados en 31.000 alojamientos de transición, mil más de los previstos inicialmente. Asimismo, el responsable de la ONU ha lamentando que los que han regresado a sus hogares están viviendo en los patios porque temen que haya nuevos derrumbes.

Por otra parte, el 95% de los niños en las zonas afectadas por el seísmo que iban a la escuela antes de la tragedia han regresado a las aulas, ha indicado, en un comunicado de la ONU.

Sin embargo, Fischer ha dejado claro que todavía queda mucho por hacer. "Acelerar los esfuerzos de reconstrucción y de recuperación es la prioridad absoluta para 2011", ha incidido desde Puerto Príncipe el responsable humanitario, admitiendo que pese a los avances "obviamente las cosas podrían haber ido más rápido", si bien "es importante recordar que la reconstrucción lleva tiempo".

Fischer ha precisado que se han recibido alrededor de 1.000 millones de dólares, el 72% del llamamiento realizado por la ONU, de 1.400 millones. Para el próximo año se han aprobado proyectos por valor de 3.000 millones de dólares, 1.280 de los cuales ya están financiados y 1.639 tienen fondos comprometidos.

Así las cosas, el responsable ha considerado que es "crucial para nuestro futuro" que se resuelva la crisis política que vive el país, ya que sigue sin conocerse el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de noviembre.

Por otra parte, ha resaltado que las epidemias que se temía que aparecieran tras el terremoto no ocurrieron y ha defendido que el brote de cólera, que ya se ha cobrado la vida de al menos 3.600 personas, no está relacionado directamente con la tragedia. No obstante, ha advertido de que la enfermedad podría contagiar a 400.000 personas en su primer año (el brote empezó en octubre), por lo que es fundamental reducir la tasa de muertes.