Duvalier serÃ¡ juzgado por delitos de lesa humanidad, no por corrupciÃ³n

Internacional

Haití

Duvalier será juzgado por delitos de lesa humanidad, no por corrupción

Redacción

20/01/2011

Las imputaciones estatales se han presentado fuera de plazo y quedarían sin efecto. El ex presidente Aristide, por su parte, ha pedido permiso para regresar al país como "ciudadano privado".

El ex dictador haitiano Jean Claude Duvalier no podrá ser procesado porque las acusaciones en su contra no se han presentado a tiempo, según ha indicado uno de sus abogados.

Desde que llegara al país caribeño, el pasado domingo, el ex presidente acumula cargos por corrupción, robo y apropiación indebida de fondos públicos, así como por crímenes de lesa humanidad.

La legislación haitiana recoge la figura del "estatus de limitación", según el cual ningún delito podrá juzgarse transcurridos diez años desde su comisión. No obstante, este plazo solo rige para los delitos comunes, entre los que se enmarcarían las imputaciones realizadas por el Estado --corrupción, robo y apropiación indebida de fondos públicos--, ya que el artículo 41 de la Constitución haitiana contempla una excepción para los llamados delitos "atroces", entre los que de encuentran los de lesa humanidad.

Así las cosas, quedarían sin efecto las imputaciones estatales, Si bien las denuncias presentadas el miércoles por cuatro ciudadanos, entre ellos la antigua portavoz de Naciones Unidas Michele Montas, por crímenes de lesa humanidad, podrían desencadenar el correspondiente proceso penal.

Aristide también quiere regresar



Por otro lado, el ex presidente haitiano Jean Bertrand Aristide ha expresado su deseo de regresar al país caribeño como "ciudadano privado" para ayudar en el ámbito educativo, según ha manifestado en una carta escrita al Gobierno de Sudáfrica, donde reside desde hace más de seis años.



El ex mandatario explica que su deseo de regresar al país se ha reavivado por "los enormes desafíos que enfrenta desde el devastador terremoto del 12 de enero de 2010".