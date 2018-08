Internacional

Crisis en Irlanda

Cowen prepara cambios en su gabinete tras dimitir cinco ministros

Redacción

20/01/2011

El primer ministro irlandés se dispone a anunciar la remodelación de su gabinete después de que hayan dimitido cinco ministros de su partido. Las elecciones están previstas para marzo.

El primer ministro irlandés Brian Cowen se dispone a anunciar, previsiblemente hoy, los cambios de remodelación de su gabinete, después de que hayan presentado su dimisión cinco ministros: el de Transportes, Noel Dempsey; la titular de Sanidad, Mary Harney; el de Justicia, Dermot Ahern; y el de Defensa, Tony Killeen. El último en presentar su renuncia ha sido el ministro de Exteriores, Michael Martin.

Según el titular de Transportes, Dempsey, Cowen le dijo hace semanas que estaba planeando una remodelación de su gabinete antes de las elecciones, que previsiblemente se celebrarán en marzo. "Creo que el Taoiseach (primer ministro) ha tomado la decisión de que lo mejor para el país es tener caras nuevas para refrescar al Gobierno incluso aunque sea para los últimos meses", ha explicado el ministro.

Votación nuevos ministros



Según una portavoz del Gobierno, Cowen y el líder del Partido Verde, John Gormley, han discutido esta mañana sobre los puestos vacantes en el gabinete. El socio de coalición del Fianna Fail había indicado anoche que ninguno de sus miembros entraría a ocupar los cargos vacantes. Además, el partido quiere la remodelación no interfiera en la convocatoria de elecciones anticipadas.

Respecto a la votación de los nuevos ministros, Dan Boyle, presidente de los Verdes ha declarado que "no estamos cómodos con esto. Son las designaciones más temporales y dan la impresión de que prolongan la vida del Gobierno, algo que nosotros no vamos a aceptar". El diputado verde Paul Gogarty ha señalado que el objetivo de las dimisiones no es otro que "una especie de operación de maquillaje para algunos de los candidatos a las próximas elecciones".