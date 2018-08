Internacional

Por sus vacaciones en Túnez

La ministra de Exteriores francesa, en medio del escándalo

Redacción

07/02/2011

Alliot Marie ha sido criticada por unas vacaciones junto a su familia en Túnez, cuando ya se habían iniciado las protestas contra Ben Alí. Usó el helicóptero de un empresario afín al exmandatario.

La ministra de Asuntos Exteriores francesa, Michle Alliot Marie, se ha disculpado por sus recientes vacaciones en Túnez y ha admitido que fue un "error" que lamenta "profundamente".

Alliot Marie ha sido duramente criticada en los últimos días después de que trascendiesen unas vacaciones junto a su familia en Túnez que realizó el pasado diciembre, cuando ya se habían iniciado las protestas contra el régimen del depuesto Zine al Abidine Ben Alí. Durante este viaje, además, utilizó el avión privado de un empresario afín al exmandatario.

Alliot Marie ha admitido, en declaraciones a la emisora Europe 1, que un ministro debe serlo durante "24 horas" al día. Sin embargo, "la fatiga y el ritmo continuo pueden llevar a bajar la guardia", ha explicado. En esos momentos, un ministro puede llegar a "olvidar" su cargo. "Fue un error", ha dicho la jefa de la diplomacia gala.

"Desde hace 20 años, siempre he intentado pagar todo. Siempre me he gestionado mis desplazamientos privados", ha subrayado Alliot Marie, quien ha asegurado que siempre viaja en vuelos regulares e intenta vivir "lo más normalmente posible".

Sin embargo, en Túnez se dejó llevar por relaciones "de amistad" cuyas consecuencias no estudió. "Lo lamento profundamente", se ha disculpado, en relación al viaje en el avión de Aziz Miled.

Alliot Marie explicó la semana pasada que el empresario no cedió el avión a su familia, sino que simplemente coincidió que ambas partes se dirigían al mismo sitio. Su pareja, el también ministro Patrick Ollier, indicó que, con este traslado, redujeron a 20 minutos un desplazamiento que habría llevado dos horas por carreteras de montaña.