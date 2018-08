Internacional

El padre de las mellizas suizas: 'Las niñas descansan en paz'

11/02/2011

Antes de suicidarse, envió una carta a la madre de las pequeñas en la que le aseguraba: "No verás más a las niñas. No han sufrido, descansan en paz en un lugar seguro".

El padre de las mellizas suizas desaparecidas, Matthias Schepp, envió una carta a la madre de las pequeñas antes de suicidarse en la que decía que "las niñas reposan en paz", según informan hoy los medios de comunicación italianos.

"No verás más a las niñas. No han sufrido, descansan en paz en un lugar seguro". Es el mensaje que contenía la carta que Matthias Schepp envió a su ex mujer el pasado 3 de febrero desde Cerignola, la localidad del sur de Italia donde se suicidó ese mismo día, explica el diario La Repubblica.

Según los últimos datos de la investigación, Schepp consultó desde su ordenador páginas de Internet que ofrecían consejos e información sobre las sustancias utilizadas en un envenenamiento, así como varias páginas relacionadas con el uso de armas de fuego.

Unos datos que los investigadores toman en consideración para resolver el misterio sobre el paradero de las pequeñas de seis años Alessia y Livia Schepp, desaparecidas desde el pasado 31 de enero.

Las pesquisas se centran ahora en la búsqueda de una grabadora que Schepp llevaba siempre consigo y en la que se cree que podría haber grabado algún mensaje sobre el destino de las pequeñas.

Los investigadores creen que el hombre podría haber enviado la grabadora a la madre de las pequeñas, como hizo con un sobre con dinero que había sacado de varios cajeros tras secuestrar a las niñas.

Asimismo, la policía italiana busca a las mellizas en el entorno de la estación donde el padre se suicidó.