Internacional

Análisis

Libia: Pasar la patata caliente a la OTAN

Jesús Torquemada

22/03/2011

Obama está incómodo con esta intervención en Libia. Por eso quiere que el mando lo asuma la OTAN y así repartir la responsabilidad entre los 28 miembros de esa organización.

Dicen que las prisas son malas consejeras. Por no haber hecho algo a su debido tiempo, ha habido que improvisar una intervención militar a todo correr para impedir que Bengasi, la capital de los rebeldes libios, cayera en manos de Gadafi y éste pudiera cumplir su amenaza de vengarse casa por casa.

La operación militar en Libia, respaldada por la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, se montó a toda prisa, sin dejar claro quién tenía el mando.

No es una operación de la Unión Europea, porque no participa en ella como organización, aunque la mayoría de los países que intervienen sí son miembros de la Unión Europea. No es tampoco una operación de la OTAN, porque no es la OTAN la que ha decidido intervenir.

Se trata de lo que se llama "coalición de voluntarios". La ONU establece que hay que proteger a los civiles libios y que para ello hay que imponer una zona de exclusión aérea, y el que quiera puede colaborar para llevar a cabo esa resolución. Bajo el impulso del presidente francés Sarlozy, que adquirió el protagonismo, se organizó esta coalición en la que la voz cantante la llevan Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

El mando lo tiene en teoría Estados Unidos, pero en la práctica no hay una dirección central, sino que cada país lleva a cabo sus propias operaciones coordinándose con los otros. El presidente estadounidense, Barack Obama, está incómodo desde el principio con esta intervención en Libia. Por eso quiere que el mando lo asuma rápidamente la OTAN, y en esto le apoyan otros gobiernos, como los de Italia y Gran Bretaña. Es una forma de repartir responsabilidades. Si el mando lo tiene la OTAN, la responsabilidad no la asumen solo los países que participan en los ataques sobre Libia, sino conjuntamente los 28 miembros de esa organización.