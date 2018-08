Internacional

Angela Merkel confirma que no reformará su Gobierno

28/03/2011

El portavoz del Gobierno alemán asegura que "la canciller no tiene planes así". Merkel, por su parte, reconoce que "ha sido un día doloroso" para su partido, tras perder el poder en Baden-Württemberg.

Angela Merkel no tiene intención de reformar su Gobierno tras la derrota electoral de los partidos de su coalición en los comicios regionales de este domingo, según ha confirmado su portavoz oficial. En palabras de Steffeb Seibert, que "la canciller no tiene planes así". "Además", ha añadido Seibbert, "ese tipo de decisiones se toman en el seno de los partidos, en caso de que se tomen".

El partido de Merkel, la Unión Cristianodemócrata (CDU), perdió ayer, domingo, el poder y pasará a la oposición en Baden-Württemberg, donde su formación gobernaba desde hace casi 60 años, en beneficio de una coalición de verdes y socialdemócratas (SPD) que liderarán los ecopacifistas.

En relación a los resultados electorales, la canciller ha reconocido que "no hay que minimizar nada, ha sido un día doloroso para la CDU, hemos perdido el gobierno en Baden-Württemberg tras 58 años y eso es algo que no vamos a superar de un día para otro".

Los verdes han conseguido así hacerse con su primera región en Alemania. A este respecto, Merkel ha subrayado que no tiene intención de tomar medidas precipitadas sobre el futuro de la energía nuclear y que desea esperar a que en junio se conozcan los resultados de las investigaciones sobre el estado de las centrales alemanas. No obstante, ha admitido que "tras lo ocurrido en Japón, mi posición ante la energía nuclear ya no es la misma".