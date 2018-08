Internacional

Alarma nuclear

Japón admite que la situación es 'muy seria' y está 'incontrolada'

Redacción

29/03/2011

Trazas de plutonio fueron detectadas ayer en dos muestras del terreno de la planta nuclear y, aunque no suponen un riesgo para la salud, demuestran que ha habido filtraciones de un reactor.

El hallazgo de plutonio en el suelo de la central nuclear de Fukushima-1, unido a la alta radiación en el agua, muestran que la situación es "muy seria" y sigue sin ser controlada, según ha admitido hoy el Gobierno japonés.



Trazas de plutonio fueron detectadas ayer en dos muestras del terreno de la planta nuclear y, aunque no suponen un riesgo para la salud por constituir cantidades muy pequeñas, parecen demostrar que ha habido filtraciones de un reactor.



El primer ministro japonés, Naoto Kan, ha calificado hoy de "imprevisible" la situación de la planta nuclear de Fukushima Daiichi (noreste de Japón), que obliga a "no bajar la atención".



Desde este sábado no llegan buenas noticias de Fukushima, donde los trabajadores de TEPCO, la empresa operadora, intentan desde el terremoto del 11 de marzo refrigerar sus seis reactores, pero cada día se enfrentan a una nueva dificultad.



El tsunami que generó ese seísmo de 9 grados Richter, con olas de hasta trece metros, destruyó el sistema eléctrico de la central que es necesario para enfriar sus reactores, que albergan peligrosas barras de combustible nuclear.



Los esfuerzos de hoy se centran en tratar de drenar el agua radiactiva que inunda la zona de turbinas cerca de los reactores 1, 2 y 3, el último de los cuales preocupa especialmente por contener un combustible que mezcla uranio y plutonio, altamente tóxico.



El portavoz japonés, Yukio Edano, muy crítico con la gestión de TEPCO de la crisis, ha pedido vigilar la salida de plutonio al exterior de la planta y cree probable que el material detectado

provenga de barras de combustible fusionadas parcialmente.



Para las autoridades japonesas, lo prioritario ahora en Fukushima es continuar lanzando agua sobre los reactores, para así tratar de refrigerarlos, y al tiempo drenar las zonas inundadas.



Ayer, los operarios de Tokyo Electric Power (TEPCO), además de hallar el plutonio, confirmaron el riesgo de que agua radiactiva salga al exterior por un conducto que rodea el reactor 2, otro de los que últimamente dan más quebraderos de cabeza a los técnicos.



Sin embargo, la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón asegura que no hay confirmación de que ese agua radiactiva haya llegado al mar y afirmó que los niveles de agua en los conductos que conectan los reactores 1, 2 y 3 se mantienen estables.



Difícil regreso

Decenas de miles de agricultores y pescadores que trabajan o viven cerca de las zonas afectadas por la dañada central nuclear de Fukushima-1 empiezan a enfrentarse al hecho de que nunca puedan volver a sus casas.

Más de dos semanas después de que un terremoto y el posterior tsunami sacudiesen la costa noroeste de Japón y afectasen a una central nuclear, las esperanzas de una solución rápida parecen más lejanas cada día.

Cada mala noticia enciende las alarmas en Japón y más allá de sus fronteras, aunque la peor parte se la llevan las 200.000 personas que viven cerca de la planta.