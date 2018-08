Internacional

Guerra en Libia

Obama no descarta ayudar a los rebeldes para derrocar a Gadafi

Redacción

30/03/2011

El presidente de EE. UU. ha asegurado, sin embargo, que se trataría de "ayuda no letal", como equipos de comunicación y suministros médicos.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no descarta la opción de ayudar a los rebeldes para forzar la salida del mandatario libio, Muamar Gadafi, del poder, según ha manifestado este martes en una entrevista concedida a la cadena NBC.

"No lo he descartado", ha dicho Obama, interrogado por esta cuestión, al tiempo que ha matizado que se trataría de "ayuda no letal" como equipos de comunicación, de transporte y suministros médicos.

"Estamos contemplando todas las opciones para ayudar al pueblo libio, para que podamos llevar a cabo una transición hacia una Libia más estable y pacífica", ha insistido.

En referencia a la intervención en el país árabe, Obama ha indicado que los ataques de la coalición y las sanciones internacionales han conseguido "debilitar" a Gadafi, por lo que ha confiado en que "en última instancia" abandone el poder.

"En este momento, no tiene el control sobre la mayor parte de Libia", ha apuntado, en alusión al importante avance obrado en los últimos días por las fuerzas rebeldes, gracias al apoyo aéreo de la coalición.