Obama se presentará a la reelección en las elecciones de 2012

04/04/2011

Obama llama a sus seguidores en el inicio de esta campaña con un mensaje en el que asegura que "sólo triunfaremos si trabajamos juntos".

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado a través de YouTube el inicio formal de la campaña para su eventual reelección en los comicios presidenciales de 2012.



El anuncio lo ha hecho a través de un vídeo colgado en YouTube, uno de los canales que más le ayudaron a promocionar su candidatura en 2008

Obama apostó por esta plataforma antes y después de llegar a la Casa Blanca. Antes de su llegada al poder, el discurso semanal del

presidente de los Estados Unidos se había transmitido por radio a

todo el país pero Obama decidió ser el primero en difundirlo mediante un vídeo vía Youtube atendiendo a los avances de Internet.

Fue el 24 de enero de 2009 y consiguió más de 210.000 visitas y

10.000 comentarios solo 12 horas después de haber sido divulgado en el canal de la Casa Blanca en Youtube.

En este caso, en el vídeo promocional de su campaña para la reelección de 2012 se presenta bajo el lema ''It begins with us'' (Empieza en nosotros), un video de dos minutos en el que voluntarios y seguidores del presidente demócrata llaman a la movilización social para llevar a cabo las ideas de cambio que tanto ilusionaron a la sociedad norteamericana durante la campaña de 2008.