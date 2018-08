Internacional

Situación en Libia

La coalición reduce en un 30% las tropas de Tierra de Gadafi

Redacción

22/04/2011

El jefe del Estado Mayor conjunto militar de Estados Unidos ha advertido que el conflicto avanza hacia un "estancamiento".

El almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor conjunto militar de Estados Unidos, ha asegurado que los ataques aéreos de la coalición internacional han reducido entre el 30% y el 40% la capacidad del Ejército de Tierra del régimen de Muamar Gadafi, pero ha advertido de que el conflicto avanza hacia un "estancamiento".

"Lo cierto es que avanza hacia un estancamiento", ha declarado Mullen ante las tropas norteamericanas durante una visita a Bagdad.

Asimismo, Mullen ha asegurado que no hay indicios de la presencia de miembros de la red terrorista Al Qaeda entre las filas de los rebeldes libios. "Estamos atentos a ello", ha asegurado. "No he visto absolutamente ninguna presencia de Al Qaeda en ese país", ha agregado.