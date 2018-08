Internacional

Análisis

Peligro para el sistema monetario europeo

Jesús Torquemada

09/05/2011

La situación de la Unión Europea se está volviendo muy explosiva. Los problemas económicos de Grecia y otros países están poniendo a prueba la solidaridad de los demás socios. Y se está viendo que hay menos solidaridad de la que se pensaba y que cada cual actúa por su propio egoísmo.

Lo cual es lógico hasta cierto punto: el proyecto europeo solo funcionará si es bueno para los intereses de todos; pero hasta ahora se entendía que ese proyecto incluye la solidaridad entre los socios, y eso empieza a estar en entredicho.

Gran Bretaña ha reconocido que le interesó ayudar a Irlanda porque, si no, los bancos británicos iban a perder mucho dinero en Irlanda; pero, como esos bancos no tienen nada que perder en Grecia, a Londres no le interesa ayudar a Atenas.

Por el contrario, Alemania y Francia proponen que se amplíe el plan de rescate a Grecia, con el añadido de otros 25.000 millones de euros al paquete de 110.000 millones que se le dio el año pasado. Qué casualidad: los bancos alemanes y franceses son los que más arriesgan en caso de que Grecia se hunda.

El asunto está llegando a un callejón sin salida. A pesar del dinero que se le ha prestado a Grecia, su economía sigue cayendo, su deuda pública sigue aumentando y el coste de financiar esa deuda va a acabar siendo insoportable.

Las alternativas son todas malas. Una es la salida de Grecia del euro, lo cual causaría un terremoto en el sistema monetario europeo. La otra es la suspensión de pagos de Grecia y que sus acreedores pierdan así parte del dinero prestado, algo de lo que no quieren ni oir hablar los bancos. Otra alternativa, algo mejor, sería un plan de rescate de Grecia planteado en otros términos más solidarios, pero ya parece demasiado tarde para eso.