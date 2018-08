Internacional

Mensajes y fotos en Twitter

Dimite Anthony Weiner, congresista involucrado en un escándalo sexual

Redacción

16/06/2011

"Hoy anuncio mi dimisión como representante", ha dicho el congresista demócrata por Nueva York. Está involucrado en un escándalo sexual por sus mensajes y fotos inapropiados en la red social Twitter.

El congresista demócrata por Nueva York Anthony Weiner ha renunciado hoy a su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras verse involucrado en un escándalo sexual por sus mensajes y fotos inapropiados en la red social Twitter.

"Hoy anuncio mi dimisión como representante", ha dicho Weiner, que ha comparecido en una rueda de prensa ofrecida en su oficina del distrito de Brooklyn.

"Primero quiero pedir perdón por todos los errores personales que he cometido y por la vergüenza que he hecho pasar a mis vecinos y a mis votantes, pero en especial a mi esposa Huma", ha señalado Weiner, que tras su declaración no ha respondido preguntas.

Weiner, de 46 años, ha puesto así fin a una carrera política que comenzó hace casi veinte años cuando fue elegido para el concejo municipal de Nueva York (1992-1998), aunque desde 1985 había trabajado en el gabinete del entonces representante y actual senador Chuck Schumer.