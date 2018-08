Internacional

43 millones hasta ahora

La misión española en Libia cuesta 14,4 millones de euros al mes

20/06/2011

La prórroga indefinida acarreará un gasto mensual de unos 14,4 millones de euros, según ha explicado la ministra de Defensa, Carme Chacón. Chacón ha reiterado el compromiso de España con la misión.

El coste de la participación española en la misión de la OTAN en Libia ha sido hasta ahora de 43 millones de euros y la prórroga indefinida acarreará un gasto mensual de unos 14,4 millones de euros.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha dado estos datos durante su comparecencia en el Congreso junto con la titular de Exteriores, Trinidad Jiménez, para pedir que España amplíe de forma indefinida su aportación al operativo militar en Libia e informar de la situación en el país desde que comenzó el conflicto.

Chacón ha reiterado el compromiso de España con la misión en Libia y ha reclamado a la OTAN que extreme las precauciones y evite víctimas civiles en sus acciones.

La paz en Libia pasa por la acción política, pero mientras Gadafi siga es necesaria la presión militar y diplomática, ha asegurado la ministra de Defensa, que ha reiterado que España seguirá en la operación de la OTAN el tiempo que sea necesario hasta que se logre el alto el fuego, la retirada de las fuerzas militares del régimen de Gadafi y se garantice el acceso de la ayuda humanitaria a la población.





Recursos desplegados

Desde que comenzó la misión el pasado 19 de marzo, España contribuye con cuatro cazas F-18 y dos aviones de abastecimiento para el control del espacio aéreo libio, sin entrar en acciones de combate.

Además, tiene desplegados un avión de vigilancia marítima, una fragata y un submarino para el embargo naval de armas.





Apoyo con reservas

El PP y el PNV han expresado su apoyo con reservas a la prórroga de la participación española en la misión internacional de Libia y han reclamado al Gobierno una "información más detallada" sobre la operación, ya que, en palabras del diputado vasco José Ramón Beloki, el Congreso está "en penumbra" y el Gobierno no aporta la luz que se precisa.

Por esa falta de justificación, la parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, ha optado por no dar su voto a esa ampliación indefinida porque, tras haber apoyado las anteriores solicitudes de autorización, no acepta que ahora no se ponga tope.