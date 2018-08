Internacional

Strauss-Kahn presenta un recurso por calumnias contra Tristane Banon

05/07/2011

La periodista que acusó a Strauss-Kahn por intento de violación niega ser una "mentirosa" y confía en que el ex director del FMI regrese a Francia y comparezca ante un tribunal.

El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn ha dado instrucciones a sus abogados en Francia para que inicien acciones ante la justicia por denuncia calumniosa, después de que este lunes se supiera que la escritora y periodista, Tristane Banon, va a presentar una denuncia en su contra por intento de violación en 2003.



Según han explicado Henri Leclerc y Frédérique Baulieu, los abogados de Strauss-Kahn, después de que éste "haya conocido la intención de Tristane Banon de presentar una denuncia en su contra" y dado que los hechos que menciona son "imaginarios", les ha encargado "redactar una queja por denuncia calumniosa contra Banon".



En declaraciones al ''Le Nouvel Observateur'', Leclerc ha explicado que su cliente considera "esta denuncia se produce en un momento muy oportuno para la demandante, en un momento en el que el carácter falaz de las acusaciones de las que ha sido objeto en Estados Unidos ya no genera ninguna duda".



El abogado de Banon, David Koubbi, ha anunciado que la joven presentará una denuncia en París por intento de violación. "Estos hechos no constituyen una agresión sexual sino un intento de violación, por el cual el plazo de prescripción es de diez años", ha resaltado el abogado, asegurando que "lo que está pasando en Estados Unidos no nos afecta". "Si el acta de acusación contra Strauss-Kahn está vacía, la nuestra no lo está, es muy sólida y sustentada", ha dicho.