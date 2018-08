Internacional

Disturbios en Reino Unido

Cameron promete 'tolerancia cero' con la violencia en las calles

15/08/2011

El número de personas detenidas por los disturbios ocurridos en Londres asciende a 1.580 y en el conjunto del país son ya más de 2.000.

El primer ministro británico, David Cameron, ha prometido que su Gobierno tendrá "tolerancia cero" con la violencia en las calles y con las bandas, los saqueadores y quienes provoquen disturbios en el Reino Unido.

En su opinión, las tácticas policiales "no funcionaron" al principio, y el primer ministro ha contratado como asesor a un ex comisario de Nueva York y Los Angeles, Bill Bratton, que le aconsejará en materia de bandas. Este fichaje ha sido fuertemente criticado por la policía británica, ya que según han explicado, el ex comisario proviene de zonas de Estados Unidos en las que sigue habiendo hasta 400 bandas.

El número de personas detenidas por los disturbios ocurridos en Londres entre el pasado sábado y el martes se eleva ya a 1.580, de las que 892 han sido ya procesadas, según los datos de la policía metropolitana. Y las personas arrestadas en el conjunto del país son ya más de 2.000.

En la jornada de hoy continúan las declaraciones de los detenidos, y entre ellos van a declarar dos jóvenes, de 17 y 26 años, sospechosos de la muerte de un hombre en el barrio londinense de Croydon.