La mujer que denunció a Strauss-Kahn se reúne hoy con la fiscalía

Redacción

22/08/2011

Nafissatou Diallo conocerá si el exdirector gerente del FMI va a ser juzgado, o, por el contrario, el juez rechazará el martes la causa.

Nafissatou Diallo, la mujer que denunció, el pasado mes de mayo, a Dominique Strauss-Kahn, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, por presunta agresión sexual, se reunirá en la tarde del lunes, 22 de agosto, con la fiscalía de Manhattan. En la cita, la fiscalía anticipará a Diallo lo que sucederá en la corte mañana, martes, 23 de agosto, día en que el magistrado encargado del caso debe decidir si abre un juicio en contra de Strauss-Kahn o, por el contrario, rechaza la causa iniciada en Nueva York.

Los abogados de Diallo temen que la fiscalía comunique su decisión de pedir al juez, Michael Obus, que no admita la causa contra Strauss-Kahn, según explicó, el pasado sábado, Kenneth Thompson, letrado de Nafissatou Diallo, al diario "The New York Times". Según Thompson, la reunión prevista para el lunes es un indicio de que los fiscales solicitarán que el juez deseche algunos o todos los cargos en la próxima audiencia, en la del martes 23 de agosto. Si no fueran a rechazarlos, expuso el letrado, no habría necesidad, en su opinión, de que la fiscalía se reuniera con su clienta.

Dominique Strauss-Kahn fue detenido el pasado 14 de mayo, en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York; Nafissatou Diallo, trabajadora del hotel en el que se alojaba, le acusó de agresión sexual. Desde el 1 de julio permanece en libertad condicional sin fianza, después de que la fiscalía hallara elementos que erosionaban la credibilidad de la denuncia que Diallo, de nacionalidad guineana, interpuso contra él.

La fiscalía investiga, asimismo, si el abogado de la mujer ofreció a la defensa del político francés llegar a un acuerdo civil, fuera de los tribunales, cuando comenzó a dudarse de la credibilidad de la demandante. Por el momento, hasta el martes, jornada en la que Strauss-Kahn conocerá su futuro con la justicia estadounidense, todas las posibilidades, incluso la de un posible acuerdo extrajudicial entre las partes, están abiertas.