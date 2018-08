Internacional

DSK libre, el Partido Socialista Francés preso

Jesús Torquemada

24/08/2011

No sabemos lo que pasó en aquella habitación de hotel y cada cual tiene su opinión. Unos piensan que hubo violación, otros creen que no e incluso que todo ha sido un montaje para hundir a DSK.

El regreso de Dominique Strauss-Kahn a Francia va a agitar mucho la política francesa. ¿Está aún a tiempo de ser candidato por el Partido Socialista Francés y disputar el Elíseo al actual presidente, Nicolas Sarkozy? Si el proceso por violación contra él hubiera seguido adelante en Nueva York, es evidente que no; pero, una vez que está en libertad sin cargos, todo es posible.

La Fiscalía ha decidido retirar los cargos porque el testimonio de la demandante, Nafisatou Diallo, no es creíble. Pero, ojo, eso no quiere decir que no sea creíble su relato de lo que pasó aquel día, sino que, como anteriormente había mentido en otras cosas, en un juicio es difícil que el jurado la creyera y por eso el fiscal prefiere no arriesgarse a perder el juicio.

La estrategia de los abogados de DSK ha salido bien. Era fácil que una inmigrante que llegó sin papeles a Estados Unidos tuviera algún punto oscuro en su pasado, que para poder entrar hubiera tenido que mentir o hacer alguna trampa. En cualquier caso, la vuelta de Strauss-Kahn a Francia le pone en un aprieto al Partido Socialista. Si no le presenta candidato, parecerá que le está considerando culpable. Y si le presenta, se arriesga a perder el voto de todos los que siguen creyendo que DSK cometió una violación.