Gadafi no se rinde

Jesús Torquemada

29/08/2011

O ha perdido completamente el sentido común o cree que tiene una posibilidad de contraatacar.

Muamar El Gadafi no se rinde. O ha perdido completamente el sentido común o cree que tiene una posibilidad de contraatacar. A pesar de que los rebeldes han ocupado Trípoli y ahora se dirigen hacia Sirte, la única ciudad importante en manos de los gadafistas, Gadafi vuelve a pedir una negociación. Lo ha hecho mediante una llamada a la agencia Associated Press. Los rebeldes le han respondido que el tiempo de la negociación se acabó hace mucho y que ahora Gadafi lo que tiene que hacer es entregarse.

Lo cierto es que, mientras los rebeldes no capturen a Gadafi, no podrán cantar victoria. La situación puede parecerse mucho a la de Irak tras la caída de Saddam Hussein. El dictador iraquí consiguió pasar ocho meses escondido antes de ser capturado, y eso alimentó la esperanza de sus seguidores. Gadafi sabe, además, que cuanto más tiempo siga resistiendo más complicará las cosas a la OTAN. Los bombardeos aéreos de la OTAN han sido decisivos para el triunfo de los rebeldes. De hecho, la guerra habría acabado en marzo con la victoria de Gadafi si no fuera porque los aviones franceses acudieron a ayudar a los rebeldes, sitiados entonces en Bengasi.

Pero la misión de la OTAN en Libia ha sido un poco a regañadientes, han participado pocos países y con pocas ganas. Gadafi siempre confió en que la OTAN cometiera un error y matase muchos civiles en algún bombardeo. Eso no ha ocurrido, pero da la impresión de que Gadafi sigue confiando en que ocurra.