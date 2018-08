Internacional

Análisis

Dinero para los rebeldes libios

Jesús Torquemada

02/09/2011

El Gobierno provisional de los rebeldes libios va a disponer de unos 100.000 millones de dólares, cantidad más que suficiente si los nuevos gobernantes hacen las cosas bien.

El, es decir, el gobierno provisional formado por los rebeldes libios, va a tener el dinero que necesita. Los cuarenta países reunidos ayer, jueves, en París han decidido desbloquear todo el dinero que tiene Libia en bancos extranjeros y entregárselo a los rebeldes.

Ese dinero estaba congelado como medida de presión contra Gadafi. Se calcula que son 100.000 millones de dólares, cantidad más que suficiente si los nuevos gobernantes hacen las cosas bien.

Entre esas cosas, y así se lo han pedido los "amigos" reunidos en París, se incluye no desmantelar completamente el ejército ni la policía de Gadafi y, sobre todo, no empezar una campaña de represalias y venganzas contra los gadafistas.

Es importante que los rebeldes libios no repitan los errores que cometieron los enemigos de Saddam Hussein después de derrocar a éste en Irak, hace 8 años. También los nuevos "amigos" de Libia tienen que ser cuidadosos para no repetir errores.

Que los libios se las arreglen por su cuenta. Nada de soldados extranjeros ni "cascos azules". Los libios han dejado bien claro que no quieren una intervención exterior, que tampoco sería aceptada por los países vecinos.

Por tanto, tienen que acabar también lo antes posible los bombardeos de la OTAN contra los gadafistas. Pero, como recordó ayer el secretario general de esa organización, el danés Rasmussen, la guerra aún no ha terminado. Hasta que Gadafi no se rinda, no se podrá dar por completamente terminado este conflicto.