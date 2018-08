Internacional

Polémica

Wikileaks filtra 251.287 cables pese a la presión

Redacción

02/09/2011

Los periódicos El País, The Guardian, The New York Times, Le Monde y Der Spiegel han condenado esta última filtración, ya que es una "innecesaria publicación de base de datos".

"251.287 cables diplomáticos estadounidenses en búsqueda mediante la palabra clave" es el mensaje que Wikileaks ha publicado a través de su Twitter, pese a las peticiones del Gobierno de Obama para que no revelara más información. Además ha añadido la dirección de la página web en la que se pueden encontrar esos telegramas. Condenan la filtración El diario El País, junto a los periódicos The Guardian, The New York Times, Le Monde y Der Spiegel han condenado la última filtración de la web Wikileaks, al entender que se produce una "innecesaria publicación de base de datos". En las últimas semanas, Wikileaks ha publicado numerosos cables en los que no ha borrado el nombre de los informantes, tal y como sí hicieron los diarios en anteriores ocasiones. Para los diarios, esta actuación "podría poner en peligro" a los confidentes de la Casa Blanca y el Pentágono. En un comunicado conjunto, los cinco periódicos lamentan la decisión de Wikileaks de publicar sin editar los cables y responsabilizan a Julian Assange de esta postura. "La decisión de publicarla corresponde única y exclusivamente a Assange y es él quien debe responsabilizarse", han señalado.



