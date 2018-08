Internacional

'Ley Buffet'

Obama pedirá la subida de los impuestos a los más ricos

Redacción

18/09/2011

Obama pedirá este lunes la aprobación de la denominada 'Ley Buffet'. La intención de su Gobienro es que los ricos paguen al menos el mismo porcentaje de impuesto que las familias de clase media.

Barack Obama, pedirá este lunes la aprobación de la denominada 'Ley Buffet' que obliga a aquellas personas que ingresen más de 1 millón de dólares al año (725.000 euros) se les detraiga al menos el mismo porcentaje de impuesto que a los contribuyentes con unos ingresos medios, según ha confirmado el director de Comunicación de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer.

Esta medida será elevada al comité especial del Congreso, compuesto por republicanos y demócratas, cuyo principalcometido es ahorrar en los próximos diez años un total de 3 billones de dólares (2,1 billones de euros) para paliar el déficit.

Este "Impuesto Mínimo Alternativo" responde a la petición realizada por el multimillonario Warren Buffet, que exhortó a las

grandes fortunas estadounidenses a hacer un esfuerzo, en vistas a que los más ricos, en muchas ocasiones, pagan menos impuestos que el segmento de población con menores ingresos. En cifras, la deducción para los más pudientes se sitúa en el quince por ciento, mientras que en el caso de las clases más modestas, puede variar desde el 10 al 35 por ciento.

Obama planteará la 'Ley Buffet' a modo de recomendación el lunes en el jardín de la Casa Blanca a las 10.30 hora local (19.30 hora peninsular española), aunque urgirá su aprobación para la consecución de los plazos de reducción del déficit, que detallará a su vez en la comparecencia en la residencia presidencial.

Por el momento, Obama no ha precisado mayores datos sobre la cuantía del incremento, si bien, con anterioridad, sí definió los mínimos de esta 'Ley Buffet'. Esta normativa, según han asegurado fuentes democráticas citadas por el diario norteamericano 'The New York Times', solo afectará al tres por ciento de los contribuyentes estadounidenses.

No obstante, los republicanos ya han mostrado su férrea oposición a esta iniciativa del presidente norteamericano.

Pero la primera fecha límite fijada en el calendario para la reducción del déficit es el 31 de diciembre. Para entonces, el comité

conformado por seis congresistas demócratas y otros tantos republicanos deben de haber refrendado en medidas la rebaja del déficit en al menos 1,2 billones de dólares (unos 870.000 millones de euros) y debe de ahorrar hasta 1,5 billones de dólares (algo más de 1 billón de euros).