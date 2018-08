Internacional

Asamblea General de la ONU

Abás descarta por el momento reunirse con Netanyahu en Nueva York

Redacción

20/09/2011

El presidente palestino ha rechazado la propuesta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para retomar las negociaciones directas. Sarkozy se reunirá hoy con Abás.

El presidente palestino, Mahmud Abás, descarta, por ahora, reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para retomar, tal y como ha sugerido hoy el líder israelí, las negociaciones directas de paz en Nueva York, donde ambos coincidirán en los debates de la Asamblea General de la ONU.

El ministro de Exteriores palestino, Riyad Al Maliki, así lo ha asegurado durante una entrevista con Efe en Nueva York, al tiempo que ha reconocido que la delegación que encabeza Abás no ha recibido todavía petición formal alguna de las autoridades israelíes y ha considerado que de ese encuentro "ahora no saldría nada".

"El presidente Abás no está dispuesto a reunirse sólo por el hecho de reunirse, para que Netanyahu salga a mostrar que las cosas están bien, que no hay ningún conflicto. No lo vamos a permitir", ha afirmado el ministro de Exteriores palestino.

Maliki respondió así a Netanyahu, después de que éste instó a Abás a reunirse con él en Nueva York, en vez de "perder el tiempo" con la petición de ingreso de Palestina como Estado miembro de Naciones Unidas.



Hoy, el presidente francés Nicolás Sarkozy se reunirá con el presidente palestino.