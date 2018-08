Internacional

El Estado árabe en Palestina

Jesús Torquemada

23/09/2011

En realidad, hace ya mucho tiempo que la ONU reconoció al Estado palestino, lo que pasa es que entonces no le llamó así.

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181. Palestina estaba entonces ocupada por Gran Bretaña, que se la había arrebatado a Turquía en 1917. Aquella resolución establecía el reparto del territorio palestino en dos estados, uno judío y otro árabe.

El Estado judío se hizo realidad el 14 de mayo de 1948, cuando nació el Estado de Israel. El Estado árabe, en cambio, no llegó a constituirse. Estalló la guerra entre Israel y los países árabes vecinos. Al término de esa guerra Gaza quedó en manos de Egipto y Cisjordania quedó en manos de Jordania. Después, en la guerra de 1967, Israel les arrebató esos territorios y comenzó la ocupación israelí.

A día de hoy, los israelíes ya no están en Gaza, aunque la tienen asfixiada, pero han aumentado su presencia en Cisjordania instalando 300.000 colonos. Por tanto, el tema del Estado palestino no es nuevo en absoluto. 122 países ya lo han reconocido por su cuenta y ahora el presidente palestino, Mahmud Abbas, va a pedir a la Asamblea General que sea admitido como miembro y no como simple organización observadora.

Los números cuadran en la Asamblea General, donde los palestinos pueden conseguir los dos tercios. El problema será cuando la resolución llegue al Consejo de Seguridad. Allí no es seguro que los palestinos obtengan los 9 votos necesarios y, si los consiguen, Estados Unidos opondrá su veto y anulará la resolución.