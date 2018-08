Internacional

La Policía de EE. UU. desmiente el rapto de niños por congresistas

30/09/2011

La Policía del Capitolio de EE.UU. ha desmentido hoy una falsa noticia irónica de la publicación satírica de The Onion, que anunció que varios congresistas habían secuestrado a unos escolares y pedían un rescate de 12 billones de dólares.



The Onion, que se dedica a hacer sátira de acontecimientos tanto reales como ficticios, lanzó hoy una serie de tuiteos sobre el falso secuestro, topándose con el rechazo de muchos de sus seguidores, quienes reprocharon a la publicación que la noticia "no era divertida".



El falso secuestro en el Capitolio tuvo la mala fortuna de coincidir entre los titulares de la red social Twitter con la detención en Boston de un hombre que presuntamente planeaba atentar contra el emblemático edificio, sede de las dos cámaras del Congreso de EE.UU., así como contra el Pentágono.



La ocurrencia de The Onion tuvo tal repercusión que la propia Policía del Capitolio lanzó un comunicado en el que desmentía las informaciones de la publicación y aclaraba que la situación en el edificio era absolutamente normal.



Además de los polémicos tuiteos, The Onion había divulgado el falso secuestro a través de su popular cuenta en Facebook y también de su propia página web, donde puede leerse la noticia completa y verse un irreverente montaje fotográfico.



En la falsa imagen aparece el presidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, apuntando con una pistola a un niño; junto a ellos, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, sostiene un arma con la cara cubierta con un pasamontañas.



Según recogen los medios locales, la portavoz de The Onion, Anne Finn, rechazó responder preguntas sobre la polémica publicación, aunque sí aclaró que la cuenta de Twitter del periódico no había sido pirateada.